Landau. Ein 84-jähriger Mann ist am späten Montagvormittag im Landauer Fort nach einem Unfall gestorben. Der Mann war in der Nähe des Zugangs zur Bodelschwinghstraße unterwegs, als ihn ein herabfallender Ast tödlich verletzte, teilt die Landauer Kriminalpolizei mit. Der Senior starb trotz notärztlicher Hilfe noch am Unfallort. Der Baum, von dem der Ast herabfiel, sei vor weniger als sechs Monaten kontrolliert worden, teilt die Landauer Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.