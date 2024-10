Die Polizei hat am Dienstag gegen 15 Uhr einen 38 Jahre alten Treckerfahrer wegen fehlender Ladungssicherung auf der Edenkobener Staatsstraße an der Weiterfahrt gehindert. Wie die Beamten mitteilen, ragten mitgeführte Rebstöcke und Rebschenkel weit über die Bordwände des Anhängers hinaus. Der Mann erhält einen Bußgeldbescheid in Höhe von 60 Euro, informiert die Polizei.