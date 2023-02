Ein 52-Jähriger ist am Montagabend in einem Lebensmitteldiscounter in der Luitpoldstraße in Edenkoben beim Stehlen ertappt worden. Wie die Polizei mitteilt, steckte der Mann Unterwäsche, Süßigkeiten und Alkohol im Gesamtwert von mehr als 150 Euro in seine manipulierte Jacke. Dabei wurde er allerdings von Angestellten des Supermarktes beobachtet, die die Polizei riefen. Gegenüber den Beamten erklärte der Dieb, dass er den Ladenmitarbeitern zeigen wollte, wie „richtige Verbrecher“ vorgehen. Die sichergestellten Waren musste er schließlich bezahlen, neben einem Hausverbot muss sich der 52-Jährige nun in einem Strafverfahren verantworten.