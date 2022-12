Der Gloria-Kulturpalast in Landau hat eine finanzielle Durststrecke vor sich. Bei der Bewältigung soll unter anderem eine Fördergemeinschaft helfen, die sich bereits Anfang Dezember gegründet hat.

Allerdings seien noch weitere Mitglieder „und natürlich auch der eine oder andere größere Sponsor“ notwendig, hat Gloria-Betreiber Peter Karl am Freitag mitgeteilt. Beitrittserklärungen können per E-Mail an info@gloria-kulturpalast.de angefordert werden.

Wie berichtet, hat die Stadt dem Kulturzentrum untersagt, mehr als 17 Partys im Jahr zu veranstalten. Doch diese Musik- und Tanzveranstaltungen sind ein wichtiges finanzielles Standbein für den Betreiber. Karl hat angekündigt, dagegen klagen zu wollen und schreibt: „Bis der Rechtsstreit mit der Stadt Landau geklärt ist und die Stadtspitze ihre versprochene Unterstützung, sofern sie nicht nur ein Wahlversprechen war, auch umsetzt, wird noch einige Zeit verstreichen.“ Um diese zu überbrücken, habe sich der Kulturpalast gleich mehrere neue Projekte einfallen lassen und setze auf viele Unterstützer.

Querfinanzierung nötig

Nach Angaben Karls soll die Fördergemeinschaft Gloria Landau Kultur in all ihren Facetten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen näherbringen und speziell Veranstaltungen in diesem Bereich anbieten, aber auch andere Kulturschaffende bei Veranstaltungen im Gloria unterstützen. Der Verein werde die Kosten von Kulturprojekten übernehmen, die bisher durch Tanzveranstaltungen querfinanziert worden seien.

Zu den ersten neuen Veranstaltungen gehört ein Gloria-Weihnachtsmarkt von Samstag, 17. Dezember, bis Freitag, 23. Dezember, jeweils von 17 bis 23 Uhr. Mit winterlicher Dekoration, Handwerks- und Kunstausstellern sowie Glühwein- und Flammkuchenvarianten könne man vor schlechtem Wetter geschützt vorweihnachtliche Stimmung genießen und noch das eine oder andere Geschenk finden.

Benefizkonzert geplant

Peter Karl selbst wird zusammen mit Klaus Grunewald vom 26. bis 29. Dezember, Montag bis Donnerstag, jeweils 20 Uhr, mit der Zaubershow Phenomen – World of Illusion im Gloria zu sehen sein. Sie zeigen beispielsweise, wie eine Frau auf Wasserfontänen schwebt, in durchsichtigen Kästen zersägt wird oder wie ein Magier durch einen rotierenden Ventilator steigt.

Anfang des kommenden Jahres ist dann ein großes Benefiz-Konzert für das Gloria geplant. Am Samstag, 21. Januar, spielt die Band Fine R.I.P „Neujahrs-Rock“ zugunsten des Kulturpalastes. Alle Infos zu den Veranstaltungen und der Fördergemeinschaft findet man unter gloria-kulturpalast.de.

