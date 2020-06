Eine Zeuge meldete am Dienstag gegen 20 Uhr ein Feuer an einer Scheune in der Staatsstraße in Edenkoben. Durch alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, sodass ein größerer Schaden verhindert wurde, wie die Kripo und die Staatsanwaltschaft Landau mitteilen, die die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen haben. Am Mittwoch war ein Brandsachverständiger vor Ort. Die Kripo bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870, insbesondere zu Personen, die sich im Bereich des Brandorts aufgehalten haben. Gibt es Hinweise auf Brandstiftung? Dazu könne noch keine Aussage getroffen werden, sagte die Kripo auf Nachfrage: „Wir ermitteln in alle Richtungen.“ Auch die Schadenshöhe könne noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.