Ein 58-Jähriger ist am Mittwochmittag mit mehr als vier Promille bei der Polizeiinspektion in Edenkoben aufgetaucht. Der Mann klagte über leichte Kreislauf- und Gehprobleme. Trotz seines Alkoholisierungsgrads artikulierte er sich laut Polizei verständlich und wirkte orientiert. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.