Am kommenden Montag beginnen die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung am Kreisel im Zuge der L512/K64 in Edenkoben (Weinstraße/Villastraße/Landauer Weg). Der Kreisverkehr wird für die Arbeiten voll gesperrt, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer mit. Der Verkehr wird innerörtlich in Edenkoben umgeleitet. Weiterhin erfolgt eine überörtliche Umleitung über Edesheim und Rhodt. Die Zufahrt zum Tank-Center ist in dieser Zeit nur aus Richtung Edenkoben möglich, nicht aus Richtung Rhodt. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich rund neun Wochen. Die Arbeiten sollen laut LBM vor dem geplanten Ausbau der Ortsdurchfahrt Edesheim fertiggestellt werden.