Ein Unbekannter hat mittlerweile zum zweiten Mal ein Fahrzeug in der Venninger Straße in Edenkoben verkratzt, laut Polizei vermutlich mit einem Schlüssel. Gesucht wird nach Zeugen, die in den letzten Tagen Verdächtiges wahrgenommen haben. Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 06323 9550 entgegen.