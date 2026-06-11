Nina Ofcarek wagt das Abenteuer Selbstständigkeit. Nina Skin Coutoure nennt sie ihren Kosmetiksalon. Eingerichtet hat sie ihn im Herzen der Stadt Landau.

Mit ihrem Kosmetiksalon hat sich die gebürtige Karlsruherin Nina Ofcarek einen großen Traum erfüllt. Durch ihren Partner habe sie den Standort Landau für sich entdeckt. Dabei sei ihr die Stadt gar nicht so präsent beziehungsweise in ihrem Suchfeld gewesen, erzählt Ofcarek, die inzwischen in Lustadt im Landkreis Germersheim heimisch geworden ist. Doch als sie davon hörte, dass im Böckingsche Palais am Rathausplatz eine geeignete Fläche frei steht, sagte sie zu. Auch, weil sie dadurch dem bunten Treiben in der Innenstadt näher sein könne. Was sie an Landau schätze, ist, dass in der Stadt immer viel los sei.

Berufliche Erfahrung bringt Ofcarek jedenfalls mit. Sie hat nämlich eine Ausbildung zur Kosmetikerin in der Tasche, arbeitete dann allerdings als Büroassistentin. Ihrer Leidenschaft ging sie nebenberuflich nach, behandelte ersten Kundinnen von zu Hause aus. Darüber hinaus macht die Pfälzerin Yoga, bietet auch hier Übungsstunden an.

Seit zusammengerechnet 25 Jahren ist Ofcarek in der Kosmetikbranche tätig. Was hat sich seitdem verändert? Vieles, stellt sich im Gespräch heraus. Ging es früher darum, nach der Kosmetik geschminkt und mit langen Wimpern den Laden zu verlassen, stehen heute andere Wünsche im Vordergrund. Viele Kunden würden sich wünschen, ihr Hautbild zu verbessern. Es soll sauber, glatt und vor allem natürlich sein. Ofcarek spricht bewusst von Kundinnen und nicht von Kunden, da ihrer Stammkundschaft zur Hälfte männlich sei. Sie beobachte generell, dass immer mehr Männer zur Hautkosmetik gehen und auf ein gepflegtes Äußeres achten.