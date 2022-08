Am Montagvormittag hat die Polizei Edenkoben an der Kreuzung der L516/K54 bei Roschbach den Verkehr überwacht. In etwas weniger als eineinhalb Stunden wurden 14 Fahrer kontrolliert, die schneller als die erlaubten 70 Stundenkilometer unterwegs waren. Laut Polizei hatte der unrühmliche Spitzenreiter 99 Sachen drauf. Ihn erwartet ein Bußgeld von mindestens 150 Euro und ein Punkt in Flensburg.