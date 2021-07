Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) spricht sich mit Einschränkungen für ein generelles Tempo-30-Limit in Landau aus. Tempo 30 in deutlich mehr Straßen würde die Verkehrssicherheit erhöhen, sagt Hartmann auf RHEINPFALZ-Anfrage. Gleichzeitig betont er, dass er sich Ausnahmen von der Tempo-30-Regel für die Straßen im Vorrangnetz Autoverkehr vorstellen kann – also beispielsweise auf den Ringstraßen oder der Rheinstraße. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass Tempo 30 innerorts nur in ganz wenigen Modellkommunen umgesetzt werde. Die Stadt Landau habe aktuell noch keine Pläne, eine Modellkommune zu werden. Das könnte der Stadtrat ändern. Es sei zu hören, dass die Landauer Grünen dieses Thema auf die Tagesordnung bringen wollen, teilt die Stadt weiter mit. Grünen-Co-Fraktionsvorsitzende Lea Saßnowski bestätigt das auf Anfrage. Sollte der Vorschlag kommen, würde Hartmann diesen unterstützen, sagt er.

Der Deutsche Städtetag hatte Anfang Juli auf mehr Modellversuche mit Tempo 30 innerorts gedrängt. „Wir wollen den Verkehr in den Städten effizienter, klimaschonender und sicherer machen. Dafür brauchen wir aber vor Ort mehr Entscheidungsspielräume“, sagte der Präsident des Deutschen Städtetags, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD).