Zu einem Zusammenstoß zweier Autos ist es am Mittwoch gegen 14.55 Uhr auf der L524 zwischen Herxheim und Offenbach gekommen. Beteiligt waren an dem Unfall laut Polizei ein Toyota RAV4 und ein Nissan Navara. Beim Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeug beschädigt. Zur genauen Klärung des Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Landau Hinweise unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.