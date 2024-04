Eine 30-jährige Peugeot-Fahrerin ist am Donnerstagnachmittag am Kreisel am Interpark in Offenbach mit einem Motorradfahrer kollidiert. Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau den 64-Jährigen übersehen, als sie von der Ottersheimer Straße kommend in den Kreisel und weiter auf die L509 fahren wollte. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er kam ins Krankenhaus. Die Autofahrerin muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.