Die Polizei hat am späten Sonntagabend in der Staatsstraße in Edenkoben einen 29-Jährigen wegen seiner auffälligen Fahrweise aus dem Verkehr gezogen. Auch bei motorischen Tests zeigte er Ausfallerscheinungen. Erst verweigerte er einen Drogentest, später räumte er jedoch ein, am Vortag zwei Joints konsumiert zu haben. In seiner Laptoptasche wurde zudem eine Ampulle mit Kokainanhaftungen gefunden und sichergestellt. Der Mann musste die Fahrzeugschlüssel abgeben. Ihn erwarte nun ein Ermittlungsverfahren.