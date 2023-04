Die Stadt Edenkoben will sich in Zeiten des Klimawandels weiterentwickeln. Dafür gab es im November eine erste Zukunftswerkstatt zum Thema „Edenkoben 2035“. Nun steht ein weiteres Treffen an. Über 50 Bürger haben an der Auftaktveranstaltung teilgenommen. Diese wurde von der Energieagentur Rheinland-Pfalz moderiert. Es wurden bereits viele Ideen gesammelt und konkrete Projektvorschläge gemacht. Die Energieagentur hat zur Fortsetzung der Arbeit eine zweite Zukunftswerkstatt vorgeschlagen, bei der die Ideen konkretisiert werden sollen. Die Stadt hat für die weitere Arbeit eine Lenkungsgruppe eingerichtet. Das nächste Treffen ist am 24. April, 19 Uhr, im Kurpfalzsaal.