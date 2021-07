Der Fahrer eines Kleintransporters hat am Freitagmorgen in der Schanzstraße in Edenkoben einen Unfall verursacht. Der Mann war mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und mit zwei Betonpfeilern kollidiert, die als Fahrbahnbegrenzung dienen. Dabei wurden sowohl die Pfeiler als auch der Transporter massiv beschädigt, wie die Polizei mitteilt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei über 5000 Euro.