Kita-Kinder im Land müssen nach einem Corona-Fall im Haus womöglich nicht mehr in Quarantäne. Die Kleinen benötigen dann nur einen negativen Schnelltest. Diese Änderung plant jedenfalls das Land. Kita-Akteure und Eltern sind allerdings nicht so begeistert.

Solch eine Aufregung am Morgen haben schon einige Mütter und Väter erlebt: Gab es in der Kita ihrer Sprösslinge einen Corona-Fall, mussten sie diese kurzfristig abholen. In Einrichtungen