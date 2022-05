In der Nacht auf Samstag kam es kurz vor Mitternacht in einem Hotel in Edenkoben zu einem Schwelbrand. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Feuer durch unsachgemäßen Umgang mit einer Zigarettenkippe ausgelöst, wie die Polizei berichtet. Mitarbeiter des Hotels konnten den Brand schnell löschen, sodass lediglich geringer Sachschaden entstand. Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den Raucher wurden aufgenommen.