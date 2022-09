Das Projekt „Kino gegen Klimakrise“ zeigt am Dienstag, 27. September, um 19 Uhr im Edenkobener Wappensaal den WDR Dokumentationsfilm „#KlimaAlarm: Sind wir noch zu retten?“. Veranstalter ist das Projekt Grünikw von Klaus Wiedrich. Der 45-minütige Film erinnert an die historischen Extremwetter-Ereignisse des Jahres 2021. Betroffene Menschen erzählen ihre dramatischen Geschichten und davon, wie die Klimakrise auch zu ihrer persönlichen Tragödie wurde. Durch den Abend führt Klaus Wiedrich vom Projekt Grünikw mit einem kleinen Rahmenprogramm. Im Anschluss werden Fragen zum Thema Klimakrise beantwortet. Nützliche Beiträge auf Basis von Fakten und weitere Unterstützung des Bildungsprojekts sind willkommen. Ein zweiter Termin ist der 13. Oktober. Da wird der Film um 14.30 Uhr im Café Sellemols in Landau gezeigt. Landau, Café Sellemols, Gemeindehaus der Stiftskirche, Marktstraße 93, 76829 Landau in der Pfalz. Das Projekt „Kino gegen Klimakrise“ wird von diversen Vereinen und Institutionen unterstützt.