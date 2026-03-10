Beim Projekt Kinderwingert in Edenkoben sind die Kleinen natürlich längst weiter als in unserem jüngsten Beitrag geschildert. Nachdem die Reben unter Anleitung der Profis geschnitten wurden, ging es zuletzt ans Anbinden. Versehentlich haben wir in der Samstagausgabe die falsche Mail gezogen und deshalb geschildert, was in Edenkoben mit anderen Kindern bereits erfolgreich abgearbeitet worden war. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Dieses Mal waren Kinder der Kita Sternenstaub und der Klasse 1b der Grundschule Edenkoben im Weinberg. Sie lernten unter Anleitung der Winzer Ludwig Schneider und Marcus Schreieck, mit Unterstützung von Alois Wintergerst, Mitstreiter im Team Weinlehrpfad, wie man Reben anbindet. Schreieck zeigte den Kindern, wie man zu Omas Zeiten die Reben anband. Verblüffend schnell hatten die Kleinen den Dreh raus. Die Jungen waren begeistert von der neuen Technik, bei der die Reben mittels dünnem Draht von einer mechanisch arbeitenden Zange angebunden werden. Sie rissen Schreieck und Schneider das Gerät geradezu aus den Händen.