Noch bis Sonntag, 18. August, ist in Edenkoben im Museum für Weinbau und Stadtgeschichte in der Weinstraße 107 eine Ausstellung des Kulturvereins zu sehen. Der hatte Kinder zu einer Tiere-Malwerkstatt eingeladen, deren Ergebnisse ausgestellt sind. Zusammen mit einer kleinen Bildauswahl in verschiedenen Techniken des Malers Alois Wintergerst und der Malerinnen Katrin Oppermann und Vera Korell sind die Bilder und Entwürfe der Kinder im Speicher des Museums zu bewundern. Öffnungszeiten sind am Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr, am heutigen Mittwoch von 10 bis 12 Uhr und am Freitag von 15 bis 18 Uhr.

Alle kleinen und großen Freunde von Tierdarstellungen sind zur Finissage am Sonntag, 18. August um 14 Uhr eingeladen.

Dabei spielt Katrin Oppermann auf der Gitarre. Weitere Informationen unter

www.kulturverein-edenkoben.de