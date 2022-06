Am Donnerstag kam es in der Weinstraße in Edenkoben zu einem leichten Zusammenstoß zwischen einem neunjährigen Jungen und einem Ford. Laut Polizei flüchtete das Kind vor einer Biene und lief, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Straße, wo es zu dem Anstoß mit dem Auto kam. Der Junge blieb glücklicherweise unverletzt, da der Autofahrer seine Geschwindigkeit zuvor aufgrund mehrerer Kinder auf dem Gehweg reduziert hatte. An dem Fahrzeug wurde der Außenspiegel beschädigt.