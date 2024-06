Die ersten in der Kiebitz-Kunstbrut- und Aufzuchtstation im Zoo Landau in der Pfalz aufgezogenen Kiebitze haben erfolgreich den Weg in die Natur gefunden. Das teilt die Stadt Landau mit. Ganz sicher ist demnach, dass von den ersten insgesamt 17 Kiebitzjungvögeln, die nach mehreren Tagen Eingewöhnung in zwei Auswilderungsvolieren bei Offstein und bei Harthausen in die Natur entlassen wurden, mindestens zwölf die erste Woche gesund überstanden haben. Zwei Jungvögel fielen jedoch in den ersten Tagen den Angriffen von Rabenkrähen und Schwarzmilanen zum Opfer. Die verbliebenen Tiere sind in „Trupps“ zusammengeschlossen. „Dass nun die erste Woche in der Natur überstanden ist, ist ein sehr gutes Zeichen dafür, dass diese Tiere eine langfristige Überlebenschance haben“, sind sich die Naturschützer der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR) und des Landauer Zoos sicher. Das rheinland-pfälzische Klimaschutzministerium unterstützt die Auswilderung finanziell.