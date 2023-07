Das Landauer Stadtdorf Mörzheim feiert von Freitag bis Montag seine Weinkerwe. Der SV Mörzheim sorgt in der Bollinger Hütte für die Verpflegung und Besucher. Der Sonntag startet um 10.30 Uhr mit einem MundART-Gottesdienst im Weingut Wambsganß, dazu wird eine Flohmarktmeile verteilt sein über verschiedene Höfe. Der Dorftreff Linde lädt von 13 bis 17 Uhr zum Kerwecafé in die Alte Schule ein. Offiziell eröffnet wird die Kerwe am Freitag, 19 Uhr, im Weingut Wambsgaß von Beigeordnetem Jochen Silbernagel (FDP) und Ortsvorsteherin Dorothea Müller (CDU). Mörzheim ist das zweite Stadtdort in diesem Jahr, das zur Kerwe geladen hat. Arzheim hat Ende Juni den Anfang gemacht.