Am frühen Samstagmorgen meldeten Zeugen der Polizei einen Unfall in der St.-Martiner-Straße in Edenkoben. Vor Ort entdeckten die Beamten frische Unfallspuren in einem Wingert und ein abgefallenes Kennzeichen. Die Polizisten statteten dem Fahrzeughalter zu Hause einen Besuch ab, bei dem sie den Mann stark alkoholisiert antrafen. Die Polizisten brachten den Mann auf die Dienststelle, wo ihm ein Arzt Blut entnahm. Bis ein Richter eine Entscheidung über einen vorläufigen Fahrerlaubnisentzug fällt, kassierte die Polizei den Führerschein ein.