Über 50 Mitarbeiter werden entlassen. Umsatzrückgang in der Mensa: über 96 Prozent. Leerstand in den Wohnheimen: 40 Prozent. So sieht’s beim Studierendenwerk aus. Das Wissenschaftsministerium hat die wirtschaftliche Situation geprüft. Mit überraschendem Ergebnis.

„Zwar ist aufgrund des digitalen Sommersemesters die Nachfrage nach Mensaessen und Wohnheimplätzen stark gesunken, nach genauer Prüfung der betriebswirtschaftlichen Daten ist