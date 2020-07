In der Südpfalz sind von Mittwoch auf Donnerstag keine Corona-Neuinfektionen nachgewiesen worden. In Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße bleibt es bei 229 nachgewiesenen Fällen, von denen noch zwei in den Verbandsgemeinden Annweiler und Edenkoben aktiv sind. Auch im Kreis Germersheim gibt es einen Stillstand mit 200 nachgewiesenen Infektionen, von denen noch vier aktiv sind. In der Südpfalz sind elf Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben.

Thomas Gebhart, Bundestagsabgeordneter aus der Südpfalz und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, mahnt trotz der derzeit undramatischen Lage in der Südpfalz, die Infektionsgefahren im eigenen Land nicht zu unterschätzen. Der Blick dürfe nicht nur auf die Reiserückkehrer gerichtet werden. Gebhart ruft die Bevölkerung dazu auf, sich weiter an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten. „Ich habe nach wie vor den Eindruck, dass nicht wenige denken, die Corona-Pandemie sei vorbei. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Das Virus ist nach wie vor da“, so Gebhart. Bundesweit sind die gemeldeten Coronavirus-Fälle in den vergangenen Tagen wieder deutlich angestiegen.