Ein 23-jähriger Fahrer hat beim Besuch einer Tankstelle in Edenkoben vergessen, sein Auto gegen das Wegrollen zu sichern. Laut Polizei bemerkte er erst beim Bezahlen an der Kasse, dass sich sein Wagen selbstständig gemacht hat. Dabei rollte er gegen einen Staubsaugerautomaten, der durch die Wucht der Kollision aus seiner Verankerung gerissen und erheblich beschädigt wurde. Am Auto entstand hingegen nur geringer Sachschaden.