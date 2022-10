Zwischen 20 und 30 Kilogramm Laub wirft eine Rosskastanie oder eine Birke im Herbst ab. Dann hat die Straßenreinigung des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) alle Hände voll zu tun. Von Montag bis Freitag sorgen die Experten mit Kehrmaschinen für die Grundreinigung von rund 120 Kilometer Stadtstraßen. Voraussetzung ist, dass sie am Straßenrand fahren können. Deshalb bittet der EWL Autofahrer darum, die temporären Einschränkungen beim Parken zu berücksichtigen. Diese gelten nur stundenweise und werden über Schilder angezeigt. Dies dient auch der allgemeinen Sicherheit, denn bei Nässe und Frost werden die Blätter rutschig.

Für das Laub auf dem Gehweg vor ihrem Haus sind die Grundstückseigentümer verantwortlich. Sie müssen den Abschnitt verkehrssicher machen, betont der EWL. Wichtig ist, das Laub nicht in die Straßenrinne zu kehren. Dort behindert es den Regenablauf, wenn Blätter die Gullys verstopfen. Das Laub sollte am besten auf dem eigenen Grundstück angehäuft und kompostiert werden. Es darf aber auch über die Biotonne entsorgt werden. Da sich diese damit sehr schnell füllt, sind zusätzliche Grünschnittsäcke mit 120 Liter Volumen für zwei Euro pro Stück erhältlich. Der EWL gibt an verschiedenen Servicestellen (EWL Verwaltungsgebäude, Bauhof, Ortsvorsteherbüros, Bürgerbüro) kostenpflichtige Säcke aus.