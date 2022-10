Nach zwei Jahren coronabedingter Pause wird wieder zum Kastanienmarkt eingeladen. Veranstaltet wird sie an diesem Wochenende, und zwar an neuer Stelle: mitten in der Stadt Edenkoben, am Werner-Kastner Platz/Schafplatz. Dort können Besucher Kastanienprodukte kaufen und genießen. Wie gewohnt werden die Edenkobener Winzer ihren Wein ausschenken. Genuss ist garantiert mit Keschdesaumagen und Keschdebratwurst, Dampfnudeln und Strauben mit Keschdemus oder gerösteten Edelmaroni, um nur einige Speisen zu nennen. Holzkunstwerke aus Kastanienholz sowie Holzspielzeug erweitern das Angebot. Das Fest wird am Samstag um 12 Uhr mit der Keschdeprinzessin und den Weinhoheiten eröffnet, für die musikalische Unterhaltung sorgen die Gommersheimer Dorfmusikanten. Am Sonntag laden die Einzelhändler zum Flanieren in die geöffneten Läden ein. An beiden Tagen gibt es zudem eine geführte E-Bike-Genusstour sowie zwei Kastanienführungen mit Abschluss auf dem Kastanienmarkt. Weitere Infos zu den Ausstellern und dem Programm sowie zu den Touren und deren Buchung gibt es online unter www.garten-eden-pfalz.de oder im Tourismusbüro unter Telefon 06323 959222 sowie per E-Mail an touristinfo@vg-edenkoben.de.