Am Mittwoch, 25. August, 19 Uhr, spielt unter dem Motto „Legenden helfen“ die Lotto-Elf gegen eine Ü40-Auswahl aus Landau im Landauer Südpfalz-Stadion. Mit dem Benefizspiel soll Geld für die Jugend- und Integrationsarbeit im Landauer Fußball und für die Stiftung Krebskranke Kinder Mainz erkickt werden. In der Lotto-Elf treten prominente Fußballer für den guten Zweck an, darunter Ex-Bundesligastars, Welt- und Europameister und Prominente aus anderen Bereichen. Seit der Gründung 1999 hat die Mannschaft in wechselnder Besetzung schon mehr als 2,4 Millionen Euro für soziale Zwecke eingespielt.

Derzeit gehören zum Team „die Walz aus der Palz“, Hans-Peter Briegel, als Coach sowie auf dem Rasen der Landauer Stürmer Benjamin Auer, Celia Sasic, Stefan Kuntz, Harry Koch, Olaf Marschall und viele weitere, aber auch Fechtweltmeister Peter Joppich, Gewichtheber Ronny Weller oder Showmaster Guido Cantz. Auf der anderen Seite werden frühere Aktive aus den Fußballvereinen Landau West, Queichheim, Dammheim und Mörlheim antreten.

DIE RHEINPFALZ verlost zwei Ehrenkarten zu diesem besonderen Spiel. Wenn Sie dabei sein möchten, schicken Sie uns bis Freitag, 13. August, 11 Uhr, eine Mail an redlan@rheinpfalz.de, Stichwort Lotto-Elf, mit ihrem Namen, der kompletten Adresse und Telefonnummer. Die beiden Promikarten werden unter allen Einsendern verlost.