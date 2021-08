Vier Tore gemacht? „Ich bin in Topform“, sagt Benjamin Auer. 40 ist der frühere Fußballprofi im Januar geworden. Der Stürmer legt nach: „Ich kann jetzt schon versprechen, wir werden über Waldalgesheim liegen.“ Über 10.000 Euro für einen guten Zweck. Am 25. August spielt die Lotto-Elf um 19 Uhr in Landau im Südpfalzstadion.

In Waldalgesheim hatte die Lotto-Elf, in der seit 1999 Welt- und Europameister und andere Prominente zu Benefizspielen zusammenkommen und kicken, ihr erstes Spiel seit Corona. 500 Zuschauer waren zugelassen, Auer steuerte vier Tore zum 10:1 gegen eine Ü40-Auswahl bei, 10.000 Euro kamen zusammen. Seit 2014 spielt der Landauer Auer in der Lotto-Elf. Mit ihm traten Ende Juli Sven Hoffmeister, Peter Auer, Niko Bungert (Premiere des Ex-Mainzers), Matthias Herget, Carsten Cullmann, Roger Lutz, Andrzej Rudy, Weltmeister Guido Buchwald, Stephan Engels, Thomas Riedl, Zlatibor Sasic, Christian Springer, Thomas Zdebel, Sven Demandt, Stefan Ganser und Matthias Scherz an. Die Zusammensetzung ändert sich von Spiel zu Spiel. Konstant als „Trainer“ dabei: Hans-Peter Briegel, der Europameister von 1980. Zum 100. Mal war er das in Waldalgesheim.

Formalitäten

4500 Euro muss ein Spielgastgeber aufbringen, um die Lotto-Elf für sich zu gewinnen. „Es ist nicht so einfach, Sponsoren zu begeistern. Sie sind aber leicht zu erreichen, wenn es sich um Kinder dreht“, sagt Auer, der als Veranstalter, Vorsitzender des Jugendfördervereins (JFV) Landau und Organisator der Ü40-Mannschaft auftritt, die gegen die Lotto-Elf antritt. Er wählt jeweils vier, fünf frühere Spieler der vier JFV-Stammvereine Landau West, Queichheim, Dammheim und Mörlheim aus.

Die Karte an der Abendkasse gibt es für sechs Euro (ermäßigt drei Euro). Auer bietet jetzt schon Karten in seinen Fitnessstudios in Landau und Annweiler an. Begünstigte sind die Kinderkrebsstiftung und die Jugendarbeit und Integration im JFV Landau. Hauptsponsoren sind die R+V-Versicherung und die VR-Bank Südpfalz.

Corona-Konzept fürs Stadion

Das Südpfalzstadion ist nach Auers Einschätzung weiträumiger und geeigneter, um etwaige Corona-Auflagen erfüllen zu können, als der Spielort des JFV, der benachbarte Kunstrasenplatz. Es werde spannend, wenn sich die Ministerpräsidenten der Länder am 10. August zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie abstimmen. Er geht davon aus, dass die Stammvereine das richtige Konzept haben werden.

Auer hatte bei einem Spiel vor Corona Hermann Josef Ganser sein Projekt vorgestellt. Ganser organisiert die Spiele der Lotto-Elf gemeinsam mit Marko Sasic. Auer: „Ich glaube, in Landau gab es noch nie ein Spiel der Lotto-Elf. 1000 Zuschauer aufwärts wäre schon unser Wunsch.“ Er macht klar: „Wenn Briegel mich auswechselt, werde ich mir überlegen, in der zweiten Hälfte für die Landauer Ü40 zu spielen.“ Kaum ein Spiel hat die Lotto-Elf bisher nicht gewonnen.

Weiteres Spiel in Herxheim

In einem irrt sich Auer: Die Lotto-Elf trat im September 2008 mit Trainer-Legende Rudi Gutendorf beim SV Landau West an. Bei Regenwetter kamen mehr als 500 Zuschauer. Am 1. September spielt die Lotto-Elf in Herxheim gegen eine Kombination von Viktoria-Spielern und Verbandsgemeinde-Mitarbeitern.