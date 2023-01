Kilometerlange Schlangen vor den Bereitschaftsdienstzentralen, stundenlange Wartezeiten bei eisiger Kälte, Schlägereien am Einlass? Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung in Rheinland-Pfalz löst das Problem mit Patientenbeschimpfung, ganz nach dem Motto „Angriff ist die beste Verteidigung“. Die sollen halt nicht mit jedem Hühnerauge antanzen, sich auch mal selbst die Nase putzen oder sich ihr Fieberthermometer sonst wohin stecken. Außerdem beklagt der Mann die Selbstbedienungsmentalität der Patienten. Aber das ist in höchstem Maße ungerecht. Selbstbedienung ist das Gebot der Stunde, die Lösung aller Probleme. Mandeln oder Blinddarm kann man ruhig auch mal selbst operieren, die Anleitung gibt es ganz bestimmt bei Youtube. Also Leute, habt euch nicht so, beißt die Zähne zusammen und seht es auch mal positiv: Wer erst im neuen Jahr bei seinem Hausarzt landen kann, kann sich viel länger krankschreiben lassen. boe