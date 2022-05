Ein Mann hat am Freitagmittag versehentlich das Hoftor seines Nachbarn in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 41-jährige aus Edenkoben dem ungeliebtem Unkraut den Kampf angesagt. Beim Versuch, den unerwünschten Pflanzen mittels Unkrautbrenner den Garaus zu machen, geriet jedoch versehentlich das Hoftor seines Nachbarn in Brand. Glücklicherweise konnte er das Feuer noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst löschen, sodass laut Polizei letztlich kein Schaden entstand.