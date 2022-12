Am Dienstag gegen 19 Uhr sind die Feuerwehr Edenkoben und die Polizei Edenkoben zu einem Kaminbrand in der Rhodter Straße in Edenkoben ausgerückt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Ursächlich war vermutlich die Entzündung von Glanzruß, der sich im Kamin absetzte.