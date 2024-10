Benedikt Hild hat wieder seine Zwerge losgeschickt. Der junge Fotograf aus Edenkoben, der heute in Mannheim lebt und sich darauf spezialisiert hat, Miniaturfiguren vor bekannten Motiven der Region in Szene zu setzen, hat einen „Little Pfalz“-Kalender für 2025 aufgelegt. Da klettern die Minimännchen in Bergmannskluft auf Sandsteinen an der Wegelnburg herum, ernten mit breitkrempigen Strohhüten vor dem Bürstenbindermuseum in Ramberg die Borsten einer Wurzelbürste, genießen ein Sektfrühstück auf einem blühenden Mandelzweig bei Gimmeldingen, rücken den Gurken eines deftigen Leberwurstbrotes auf dem Hohe-Loog-Haus bei Neustadt mit der Kettensäge zu leibe oder verlegen vor dem Deutschen Weintor eine Schorle-Pipeline. Pfalzfreunde werden ihren Spaß haben beim Wiedererkennen der verfremdeten, aber gleichwohl vertrauten Motive. Info: www.littlefotografie.de