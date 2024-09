Anlässlich der Buchvorstellung von Ruth Landys Werk „Oma Minas Käsekuchen“ steigt am Mittwoch, 11. September, ab 17 Uhr ein Käsekuchenfest in der Landauer Buchhandlung Bücherknecht in der Theaterstraße 11. Dazu laden der Gastgeber Markus Knecht und die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit (GCJZ) ein. Autorin Ruth Landy wird dann per Video aus San Francisco zugeschaltet. Musikalisch umrahmt wird die Feierstunde vom Duo Sonsuave. Das sind Christiane Schalk, Flöte und Gesang, und Frank Reifenstahl, Gitarre, begleitet von Oberbürgermeister Dominik Geißler am Piano. Zum Inhalt des Werks: „Die Süße des Lebens“ verkörpert der Käsekuchen in der Geschichte der Familie Levy/Landy, die Ruth Landy in ihrem Buch schildert, ausgehend von ihrer Urgroßmutter Wilhelmina, genannt Mina. Während die Urgroßmutter von den Nationalsozialisten ermordet wurde, erkennt Landys Vater, Ernest Levy, schon als junger Mann die Bedrohung. Er kann als 21-Jähriger in die USA fliehen, seine Schwester Sue folgt ihm als 17-Jährige. So tragisch die Familiengeschichte ist, so hoffnungsvoll stimmt das Buch den Leser, denn immer wieder zieht der Duft des Käsekuchens durch diese Familiengeschichte. Der Eintritt zur Buchvorstellung ist frei. Wer einen Käsekuchen mitbringt, erhält einen Büchergutschein der Buchhandlung Bücherknecht.