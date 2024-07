Der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads hat sich bei einem Unfall am Mittwoch gegen 8 Uhr auf der K31 zwischen Edenkoben und Edesheim verletzt. Laut Polizei war der Jugendliche vermutlich zu schnell in eine Linkskurve gefahren. Er habe die Kontrolle über sein Zweirad verloren und sei über die Fahrbahn in die angrenzende Grünfläche gerutscht. Dabei zog er sich Hautabschürfungen an Armen und Beinen zu. Er wurde vorsichtshalber mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abtransportiert.