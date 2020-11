Bei ihrer Landesvertreterversammlung am Samstag, 7. November, in Mainz will die FDP ihre Landesliste zur Landtagswahl und ihre Landesliste für die Bundestagswahl aufstellen. Bei Letzterer wird der Bundestagsabgeordnete Mario Brandenburg (37) aus Rülzheim von der FDP-Jugendorganisation der Jungen Liberalen unterstützt. Der erweiterte Landesvorstands habe ihn am Dienstag einstimmig zum Spitzenkandidaten der Jungen Liberalen gewählt, teilte Brandenburgs Büro am Mittwoch mit. Brandenburg muss zugunsten des bisherigen Wirtschaftsministers Volker Wissing auf die Direktkandidatur in seinem bisherigen Wahlkreis in der Südpfalz verzichten. Wissing ist im September zum neuen Generalsekretär der FDP gewählt worden. Die Unterstützung durch die Jungen Liberalen könnte Brandenburg bei der Listenaufstellung nutzen. Die FDP ist derzeit mit 80 Köpfen im Bundestag vertreten, darunter vier aus Rheinland-Pfalz. Brandenburg, der Wirtschaftsinformatik studiert und bei SAP gearbeitet hat, ist ihr technologiepolitischer Sprecher und Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung.