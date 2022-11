Das Jubiläumsjahr der Verbandsgemeinde Edenkoben neigt sich dem Ende zu. Nun zieht die damit verbundene Ausstellung eine Station weiter, teilt die Verwaltung mit. Die Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag starteten mit der Ausstellung „50 Jahre 50 Bilder – LEBENdige Verbandsgemeinde Edenkoben“. Nun gehen die Bilder von Georg Beck, Gerhard Julier, Michael Oexner, Stefanie Pappon, Willi Schrott, Gerhard Selke, Gerhard Pulg, Rainer Winter, Karlheinz Döringer und Hans-Jürgen Janda auf ihre letzte Wanderschaft.

Am Sonntag, 6. November ist die digitale Ausstellung im Gäu zu sehen. Beim Bücherbasar sind die Bilder von 13 bis 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus von Böbingen zu sehen. Auch am Haardtrand können die Exponate digital bewundert werden: Bei der Kerwe sind die Bilder vom 5. bis 7. November im Durlacher Hof in Rhodt zu sehen. Die letzte Station machen die Exponate in Burrweiler: am 17. Dezember im Rathaus inmitten der Veranstaltung „Lichterglanz“.

50 Bilder der Foto-AG der Volkshochschule Edenkoben präsentieren wie lebendig und vielfältig die Verbandsgemeinde Edenkoben ist, Die Verbandsgemeindeverwaltung wird die Bilder inklusive Rahmen für einen Preis von 60 Euro verkaufen. Einige Bilder wurden bereits Die Übergabe der Bilder erfolgt am Ende des Festjahres. Interessenten können sich unter 50Jahre@vg-edenoben.de oder der Nummer 06323 959-216 melden.

Info



Weitere Informationen gibt es unter www.vg-edenkoben.de