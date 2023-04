An einem Wegkreuz zwischen Mörlheim und Offenbach ist eine Jesus-Figur heruntergerissen und beschädigt worden. Wie die Polizei am Montag berichtet, ging eine entsprechende Anzeige bereits am Freitag ein. Die Suche nach dem Täter beziehungsweise den Tätern läuft. Hinweise an die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.