Aufgrund der anhaltend sommerlichen Temperaturen und angenehmen 20 Grad und mehr bis weit in die Nacht hinein hat es am Wochenende viel Arbeit für die Beamten der Polizeiinspektion Edenkoben gegeben: Elfmal mussten die Beamten wegen Ruhestörungen ausrücken. Eine Adresse in Maikammer mussten sie gleich zweimal aufsuchen, weil dort ziemlich laut Musik gehört wurde. „In allen Fällen wurden die für Ruhestörungen zuständigen Ordnungsämter in Kenntnis gesetzt“, berichten die Beamten. Sie appellieren in diesem Zusammenhang an die Vernunft und gegenseitige Rücksichtnahme aller Bürger.