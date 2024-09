Aus Rache soll ein 34-Jähriger einem 26-Jährigen am Dienstagabend auf dem Offenbacher Jahrmarkt ins Gesicht geschlagen haben. Das wurde der Polizei berichtet, als sie wegen der Körperverletzung herbeigerufen wurde. Der Geschädigte soll den älteren Mann am Vortags ausgelacht haben, weshalb es zur Tat gekommen sein soll. Der Beschuldigte hatte noch vor dem Eintreffen der Polizei den Jahrmarkt verlassen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten müssen.