Die Polizei Edenkoben warnt vor Internet-Betrugsmaschen. Zwei Fälle wurden in jüngster Zeit bekannt. Ein 45-jähriger Mann hatte für 600 Euro eine Gefrierkombination übers Internet in Belgien bestellt, die nicht geliefert wurde. Bei seiner Online-Recherche erfuhr er, dass es sich um einen Fake-Shop handelt. Ein 71-Jähriger hatte über eine Online-Plattform ein Smartphone bestellt und dafür 400 Euro auf ein belgisches Konto überwiesen. Auch in diesem Fall wurde die Ware nicht geliefert.