Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag in ein Vereinsheim in der Villastraße in Edenkoben eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschafften sie sich Zugang ins Gebäude, indem sie ein Fenster aufbohrten. Gestohlen wurde nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06323 9550 entgegen.