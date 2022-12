Mit mehreren Prellungen ist am Dienstagmittag ein 17 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Unfall in Edenkoben ins Krankenhaus gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann von Rhodt in Richtung Edenkoben unterwegs. Am Ortseingang verlor er in einer Rechtskurve vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und hinstürzte. An seinem Kraftrad entstand Sachschaden.