Zur Entlastung von Hausärzten in der Corona-Krise geht am Mittwoch in Landau eine neue Corona-Ambulanz in Betrieb. Sie ergänzt die gemeinsame Drive-In-Diagnosestation der Stadt Landau und des Landkreises Südliche Weinstraße auf dem Neuen Messplatz in Landau (Alfred-Nobel-Platz). Träger ist die Kassenärztliche Vereinigung. In der Ambulanz sollen infektiöse Atemwegserkrankungen behandelt werden. Dabei geht es um Patienten, die positiv getestet oder an Covid 19 erkrankt sind, aber auch um Menschen, bei denen es einen (eventuell auch nur vagen) Corona-Verdacht gibt.

Termine für die Ambulanz werden ab sofort vergeben. Und so funktioniert es: Wer sich krank fühlt, wendet sich immer zuerst – per Telefon – an seine Hausarztpraxis. Diese entscheidet nach Abfrage der Symptome, ob die reguläre Sprechstunde besucht werden kann oder ob sich die Patienten in der neu eingerichteten Corona-Ambulanz vorstellen sollen. Die Hausarztpraxis meldet dies der Corona-Ambulanz. Dann setzt sich der dortige Terminbuchungsservice mit dem Patienten telefonisch in Verbindung, bestätigt den Termin und teilt eine entsprechende Buchungsnummer mit, die bei der Einfahrt zur Corona-Ambulanz vorzuzeigen ist. Die Zufahrt erfolgt über die Lise-Meitner-Straße.