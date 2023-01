Unbekannte haben in der Silvesternacht eine Fensterscheibe eines Gewerbebetriebes in der Venninger Straße in Edenkoben eingeschlagen und sind anschließend in das Gebäude eingedrungen. Wie die Polizei berichtet, durchsuchten die Täter mehrere Büros nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise zu den Einbrechern oder zu sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei unter Telefon 06323 9550 entgegen.