Unbekannte sind in ein Firmengebäude im Edenkobener Gewerbegebiet „In den Seewiesen“ eingebrochen. Spaziergänger haben die Polizei verständigt, als sie am Sonntagmittag eine eingeschlagene Scheibe am Gebäude entdeckten. Eine Überprüfung durch die Beamten ergab, dass dort mehrere Schreibtische durchsucht worden waren. Bislang ist bekannt, dass die Täter Bargeld gestohlen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.