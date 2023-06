Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Mittwoch in ein Firmengebäude in der Staatsstraße in Edenkoben eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Täter zunächst vergeblich versucht, die Tür der Firma aufzuhebeln, welche sich im rückwärtigen Bereich der Tankstelle befindet. Anschließend schlug er ein Fenster ein und durchsuchte die Büroräume. Ohne Beute machte er sich aus dem Staub. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06323 9550.